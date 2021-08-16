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【ET開市直擊】內銀股業績放榜 招行3968打頭陣有啟示（附Time code）

股市 08:55 2021/08/16

分享：

內銀股陸續放榜，招商銀行 （03968） 率先公布2021年中期業績，淨利潤按年增長22.82%至611.5億元（人民幣．下同）。招商銀行業績能否帶動其他內銀股？獨立股評人盧嘉偉今早9點於《ET開市直擊》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽
00：36 - 外圍市況速報
02：07 - 美國消費者信心指數創2011年新低如何解讀？
05：07- 港股市況速報＋北水盤路
06：21 - 恒指未守穩廿天綫　本周後市如何？
08：27 - 招商銀行 （03968） 業績解讀　對內銀股有何啟示？
12：44 - 內銀股陸續公布業績如何預測？
19：58 - 港股競價交易時段市況速報
20：07 - ET個股推介：吉利 （00175）
22：43 -股票分析：招商銀行 （03968） 股價前景分析
24：42 -股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景分析
26：51 -股票分析：碧桂園 （02007） 股價前景分析
29：08 -股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析
30：55 -股票分析：小米 （01810） 股價前景34：46 - 港股開市市況速報
36：50 -股票分析：創科 （00669） 股價前景分析
39：32 -股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景分析 
42：51 -股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景分析 
45：27 -股票分析：海螺水泥 （00914） 股價前景分析 
49：02 -股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景分析 
51：37 -股票分析：中興通訊 （00552） 股價前景分析 
54：57-股票分析：福萊特玻璃 （06865） 股價前景分析 
59：17-股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析 
01：03：22 - 股票分析：太平洋航運（02343
）股價前景分析  
01：0521 - 港股市況速報
01：06：08 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3033322/

 

 

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