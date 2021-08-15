【大行看法】張憶東：互聯網政策明朗前港股仍被壓制　但迎投資好機會　配置應「以長打短」

▲ 張憶東：互聯網政策明朗前港股仍被壓制 但迎投資好機會 配置「以長打短」

興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，主要還是全球資金，甚至是歐美資金，要尤其關注外資對互聯網政策的擔憂。如果下半年互聯網政策依舊不明朗，港股市場也會被壓制，市場整體呈現弱勢震盪的態勢。但現在是港股最壞的時候，也是長期投資的最好機會，可能像2018年，下跌之後將贏得一個約兩年的大機會。

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張憶東指，港股尤為偏重互聯網和消費，在教育和互聯網政策徹底明朗之前，港股相比A股肯定略有遜色。只是，即便三季度可能出現深蹲，但今年港股也不是一個系統性熊市，故對於港股的投資策略，第一要相信基本面的力量，第二要在別人撤退的時候勇敢佈局。

「所謂『敵退我進』，在外資撤退的時候可能迎來港股投資的好機會，這個時候才應該圍繞港股裏面最優秀的公司，『以長打短』進行配置。」

他指，中國最好的資產是先進製造，包括新能源車、半導體等，能夠補短板的硬核科技，及以生物醫藥、醫美、國潮等的新內需消費。

小心三個市場風險

宏觀方面，張憶東指，市場沒有系統性風險。在中美大國博弈的背景下，無論美國或中國，低利率都是常態。下半年中國整個流動性的大環境沒有問題，更多體現在寬貨幣，10年期國債收益率大概率在3.5%以下，美國10年期國債收益率在2%以下。

他預期，市場會出現結構性、階段性的衝擊，主要體現在三個層面：一、內地房地產的債務違約風險，二、地方隱形債務出清的風險，三、反腐帶來的金融及金融機構的一些局部風險。

「在嚴格實施『房住不炒』，以及『三道紅線』的約束下，一些高負債的大中型民營房地產開發商的債務違約壓力不斷深化，8月大概率會出現債務重組的風險，不過，這種風險不是『黑天鵝』，而是『灰犀牛』。」

張憶東指醒，下半年要高度關注銀保監15號文的落實，地方融資平台、地方隱形債務可能也會出現風險加速釋放的節點。不過，他預期，中國宏觀政策的預調微調，例如降準、結構性降息，甚至不排除三季度的再一次降準，能保證整個市場處於相對寬鬆的流動性環境。

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編輯：袁諾曦