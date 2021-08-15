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【億萬富豪】Tesla公布Elon Musk去年零月薪 但累獲市值363億美元認股權

Hot Talk 23:06 2021/08/15

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Tesla公布Elon Musk去年零月薪，但他自2018年透過股份獎勵計劃已累獲市值363億美元認股權

美國電動車巨擎Tesla（美：TSLA）的最新監管文件指，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在2020年薪酬為零，不過根據馬斯克在2018年與公司訂立股份獎勵計劃，馬斯克已累計獲得約5066.0萬股Tesla的購股權，以上周五收市價717.17美元計，該批股份價值約363億美元。

馬斯克早在2018年與特斯拉簽訂股份獎勵計畫，當中提到馬斯克不會領取任何薪水，不過Tesla在市值及財務表現達到公司不同階段目標的話，馬斯克將會分階段獲得相應的購股權，每股行使價70.01美元。值得留意是，馬斯克實際上仍未行使任何認股權。

此外，同為美國太空科技探索公司SpaceX創辦人的馬斯克在社交媒體Twitter 表示，SpaceX的太空火箭星艦（Starship）將於未來數周期內首次進行軌道飛行測試，現時正等待監管部門審批。

星艦是 SpaceX 的新一代太空運載工具，加上其超級重型推進火箭，高達將達120 米。

相關文章：

【Tesla股價】渾水Carson Block：不會再沽空Tesla　此前低估了馬斯克吸引投資者及粉絲的能力

【TSLA】馬斯克抱怨汽車芯片供應少礙Tesla生產　矛頭直指德日兩大半導體公司

編輯：李哲毅

 

美股 新經濟股 馬斯克 Tesla SpaceX 富豪

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