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【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄　業績盯騰訊音樂、NVIDIA

股市 22:46 2021/08/15

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FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄　業績盯騰訊音樂、NVIDIA

市場關注美聯儲公開市場委員會（FOMC）本周四（19日）公布的貨幣政策會議紀錄，留意儲局會否為減少買債過程提供新資訊。分析表示，投資者已不怕通脹，反更關心變種病毒Delta的傳播。

美銀首席策略師料標指年底見3800點，看【下一頁】

數據方面，投資者可留意美國7月零售銷售、建築許可及新屋開工數字，以及申領失業救濟金人數。業績方面，騰訊音樂（美：TME）在周一收市後公布業績，而Walmart（美：WMT）及虎牙（美：HUHA）在周二開市前，NVIDIA（美：NVDA）在周三收市後，ESTEE LAUDER（美：EL）在周四開市前。

滙豐財富管理首席投資官Xian Chan表示，投資者開始習慣通脹持續走高以致迫使儲局收緊貨幣政策的概念，正常當預期通脹更高，債息亦會上升，但有趣的是，債息於4月見頂後回落。滙豐預期債息會在年底前降至1厘。

他續指，標普500指數自1月以來仍按月上漲，即使是在通脹慮憂最高的5月和6月，也實現了正回報，認為這表明金融市場不再害怕通脹上升，而且投資者未必會被儲局打算縮減量化寬鬆計劃的消息「嚇到」，又指儲局至今就縮減量寬溝通不俗。

Xian Chan指，疫苗接種計劃廣泛成功令今年下半年的復甦故事持續，滙豐仍投資股票，特別是直接接觸消費者的行業，例如非必需消費品、金融和房地產。

相關文章：【芯片大戰】NVIDIA黃仁勳「造假」3個月沒被發現　展現Metaverse實力

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編輯：袁諾曦

美股 虎牙（美：HUYA） 沃爾瑪（Walmart，美：WMT）

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