【金融科技】騰訊、軟銀領投阿根廷金融科技公司Uala 估值增至190億港元

▲ 外媒報道，騰訊及軟銀領投阿根廷金融科技公司Uala最新一輪融資，圖為Uala創辦人Pierpaolo Barbieri。

路透社報道，騰訊 （00700） 以及軟銀（Softbank，日：9984）旗下拉丁美洲基金，領投阿根廷金融科技公司Uala最新一輪融資，令其估值增至24.5億美元（約191億港元）。Uala在本輪融資籌集3.5億美元（約27.3億港元），數月前Uala剛宣布將業務拓展至墨西哥。

由哈佛大學畢業生Pierpaolo Barbieri創辦的Uala成立於2017年10月，業務包括提供Matercard預付卡以及一款應用程式（APP），向用戶提供收付款、網購、自動提款機取款、申請貸款等金融服務。

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目前Uala擁有約1000名僱員，並計劃在今年年底增加至1500人。Barbieri在今年5月接受訪問時曾經表示，計劃將業務拓展至秘魯、巴拉圭、哥倫比亞、智利、美國和歐洲。今年6月，Uala透露已經在阿根廷發行超過300萬張Mastercard預付卡。

Uala的最新一輪融資包括現有投資者高盛、風投公司Ribbit Capital、Greyhound Capital以及索羅斯旗下Soros Fund Management。

新投資者則有D1 Capital Partners，以及WeWork聯合創辦人Adam Neumann的投資公司166 2nd基金。

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編輯：陳健婷