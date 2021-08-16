【虛擬資產】Aspen Digital年內擬推虛擬資產投資平台　力攻家族辦公室及高淨值人士

▲ 虛擬資產投資平台Aspen Digital聯合創辦人兼行政總裁何洋接受訪問時表示，Aspen Digital將於年內推出主打B2B的虛擬資產資管平台。

虛擬資產投資熱潮未減，虛擬資產投資平台Aspen Digital聯合創辦人兼行政總裁何洋接受訪問時表示，Aspen Digital將於年內推出主打B2B的虛擬資產投資平台，力攻家族辦公室及高淨值人士一類的機構投資者。

虛擬資管平台Aspen Digital完成880萬美元Pre A輪融資，詳見﹕【下一頁】

Aspen Digital剛完成880萬美元的Pre-A輪融資，公司總部位於香港，預計年內推出平台。何洋表示，目前市面上的虛擬資產投資平台主要集中在散戶的需求，機構投資者的投資體驗「非常差」。他舉例，傳統金融行業常見的投資組合匯報（Portfolio Reporting），能夠一眼看完股票、債券等投資收益，但虛擬資產仍缺乏此類服務，用戶要各自分開管理不同平台上的投資，故公司擬為機構投資者推出平台，把虛擬資產服務供應商聚合一起，為客戶提供加密貨幣交易及相關固定收益投資產品的接口。

何洋認為，加密貨幣作為新興資產類別，當其流動性達到一定程度時，料屆時其他投資機構「多多少少都要看」，預計機構投資者將逐漸提高加密貨幣的資產配置比重。

他亦指，儘管加密貨幣仍在處於過渡期，但近一年來，已見更多人從傳統投行轉向加密貨幣行業發展。他表示，對比傳統機構，Aspen Digital規模雖小，但靈活性較高，因此能適應快速成長的加密貨幣行業。公司預計今年年底前，將於倫敦另設一個辦公室，明年亦會在新加坡設立第三個辦公室。

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編輯﹕賴奕羚