【科技新知】入股初創企業 保時捷進軍太空科技

現時私營太空運輸市場，主要要數大企業主導，如亞馬遜（AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）建立Blue Origin和Tesla（TSLA）創辦人Elon Musk創建的SpaceX。最近亦有另一巨企加入戰團，德國的保時捷集團（福士集團的母企），最近入股太空初創企業Isar Aerospace，斥資7,500萬美元。

Isar Aerospace為一初創企業，目標為自行製造火箭，再為客戶將衞星射上太空，明年會首次測試。公司相信科技發展，會增加各行各業，包括政府對使用衞星的需求，衞星發射市場會不斷變大，希望從中獲益。

Isar Aerospace相對Blue Origin和SpaceX的優勢，在於其歐洲企業身份，歐洲國家多不願見到美國企業獨大，願意扶持歐洲企業。在今年5月，德國政府已委托Isar Aerospace，將兩顆衞星射上乾道，雖然公司未有成功例子。同一時間，歐洲太空總署亦與公司簽定合作協定。再加上新一輪融資獲得的資金，相信公司有力與其他巨企爭一日之長短。

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