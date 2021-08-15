  • 27°C
香港時間 : 2021815日 (日) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技新知】入股初創企業 保時捷進軍太空科技

環球政經 20:03 2021/08/15

分享：

現時私營太空運輸市場，主要要數大企業主導，如亞馬遜（AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）建立Blue Origin和Tesla（TSLA）創辦人Elon Musk創建的SpaceX。最近亦有另一巨企加入戰團，德國的保時捷集團（福士集團的母企），最近入股太空初創企業Isar Aerospace，斥資7,500萬美元。

Isar Aerospace為一初創企業，目標為自行製造火箭，再為客戶將衞星射上太空，明年會首次測試。公司相信科技發展，會增加各行各業，包括政府對使用衞星的需求，衞星發射市場會不斷變大，希望從中獲益。

Isar Aerospace相對Blue Origin和SpaceX的優勢，在於其歐洲企業身份，歐洲國家多不願見到美國企業獨大，願意扶持歐洲企業。在今年5月，德國政府已委托Isar Aerospace，將兩顆衞星射上乾道，雖然公司未有成功例子。同一時間，歐洲太空總署亦與公司簽定合作協定。再加上新一輪融資獲得的資金，相信公司有力與其他巨企爭一日之長短。

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍瑞成

歐洲市場 貝索斯 Tesla SpaceX 歐洲

下一篇文章

化妝並非女生專屬　疫情時期日本男性化妝品市場逆市增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【網民熱話】港女上網批評沙田酒店九宗罪 河水黑色都是酒店的錯 網民：要海景就返去尖沙咀啦
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
內地首個「限跌令」出台 房企減價不得超過15%
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記