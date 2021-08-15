【阿富汗變革】塔利班進入阿富汗首都喀布爾　等待「和平移交」政權

阿富汗武裝組織塔利班本周末發起猛烈進攻，一連拿下阿富汗多個城市控制權。本周日（15日）塔利班武裝分子進入阿富汗首都喀布爾，並要求中央政府無條件投降。阿富汗內政部表示會與塔利班「和平交接」，這意味塔利班或有可能相隔二十年後再次執政。

目前喀布爾尚未遭到武裝攻擊，但當地民眾擔心，塔利班政權統治下，婦女的權利將再次被剝奪。因此大量民眾在取款機前排隊取出畢生積蓄，想法設法離開阿富汗。

另外多個西方國家正緊急撤走大使館人員。當中，美國督促在阿富汗的美國人立即出境，政府亦部署了5000名軍人，同時安排直升機協助使館人員撤離。此外美國大使館出現煙霧，料是緊相關人員正急銷毀敏感資料及文件。

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編輯：李勝男