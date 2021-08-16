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法國人抗衡疫苗通行證妙計 改去比利時食飯！

環球社會熱點 08:05 2021/08/16

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法國邊境有民眾甚至寧願前往鄰國比利時的餐廳食飯，也拒絕使用疫苗通行證。

法國政府要求民眾進入餐廳等公共場所需出示疫苗通行證引起不滿，法國連續5個周末有全國示威。法國邊境有民眾甚至寧願前往鄰國比利時的餐廳食飯，也拒絕使用疫苗通行證。

法國連續5個周末示威 反對疫苗通行證 【下一頁】

【新冠疫苗】英國23日前 為16至17歲青年接種 【下一頁】

歐洲新聞台（Euronews）報道，法國本月初將疫苗通行證範圍擴大至餐廳、酒吧及長途交通工具，對法國與比利時邊境地區Saint-Jans-Cappel的餐廳生意造成打擊。

Euronews引述當地餐廳老闆迪克（Bénédicte Duyck）指，餐廳與比利時只有一街之隔，但法國人到了比利時的餐廳卻無需出示疫苗通行證，憂慮部分人會為此改到比利時用膳。

迪克透露餐廳於前一個周末的預約爆滿，但自疫苗通行證範圍擴大至餐廳後，餐廳於過去的周末並無收到任何預約電話。

【新冠疫苗】通行證引發示威 法國22醫療設施遇襲 【下一頁】

而距離該餐廳近100米的一間比利時餐廳L'Horloge Inversée卻變相得益。餐廳負責人透露顧客人數遠超平時，更有很多顧客問到比利時是否強制食客出示疫苗通行證。

餐廳負責人又表示，有一檯來自法國的食客一行五人前往餐廳用膳。他們屬於同事關係，但由於其中一人無接種新冠疫苗，在法國無法一起進入餐廳，所以選擇跨國食飯。

由於餐廳生意額急升，該餐廳更計劃增聘人手應付需求。

迪克表示餐廳約1年半前開業，但受封城措施影響有一半時間都要停業。她批評法國政府未有考慮邊境地區餐廳的慘況，而疫苗通行證措施只會令飲食業生意雪上加霜。

責任編輯：鄭錦玲

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