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【新冠疫苗】加拿大強制聯邦僱員接種 最快9月實施

環球社會熱點 19:43 2021/08/15

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為應對新冠肺炎疫情，愈來愈多機構要求僱員接種新冠疫苗。加拿大政府宣布，最快9月要求所有聯邦僱員接種新冠疫苗，又表示當局致力保護公務員健康。加拿大同時宣布，將要求所有飛機、鐵路及輪船乘客完成接種新冠疫苗。

加拿大擬推出疫苗護照 方便出國旅遊 【下一頁】

加拿大政府上周五（13日）宣布，將要求所有聯邦僱員接種新冠疫苗，希望最快9月開始實施，最遲在10月底前通過。加拿大政府表示作為國內最大僱主，政府一直致力在保護公務員健康安全方面，發揮領導作用。政府指，希望措施會推動其他僱主作出同樣決定，呼籲僱主自行制定疫苗接種措施，確保社區安全。

加拿大交通部長阿爾格布拉（Omar Alghabra） 宣布，要求所有飛機、跨省鐵路及提供過夜住宿的輪船乘客接種疫苗。同樣最遲10月底前實施。加拿大當局表示，將與主要持份者，如運輸業營運商等商討詳情。加拿大航空（Air Canada）發表聲明支持措施，形容為保護航空公司員工、顧客健康邁向重要一步。

加拿大料9月初 准已完成新冠疫苗接種旅客入境 【下一頁】

加拿大逾71%的12歲或以上民眾完成疫苗接種，82%最少接種1劑疫苗，目前仍有逾600萬人尚未接種疫苗。加拿大政府透露，目前確診個案中不足1%為完成疫苗接種人士。

加拿大上周一（9日）允許美國旅客入境，惟要求旅客需出示完成疫苗接種證明，及3日內有效的病毒陰性檢測證明。

責任編輯：李俊儀

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