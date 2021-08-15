【劏房問題】調查：劏房租金6年升36%　租金升幅遠超收入增長

葵涌劏房居民大聯盟周日 (15日) 公布一項調查顯示，從2015年至2021年間，參與調查的劏房住戶平均月租增加了大約36%，但住戶平均月入只增加約17%，反映收入增長大幅跑輸租金增長。葵涌劏房居民大聯盟建議，劏房租務管制應設立起始租金，並將加租幅度設為3至8%。

約四成收入用於租金

調查還顯示，住戶租金佔入息比例較高，住戶平均月入為約12,376元，平均月租則為約4932元；當中私樓劏房一人住戶平均每月入息為約8,264港元，而平均每月包括租金、水電費在內的住房總共約4,430港元，佔入息超過一半。

該項調查於2020年7月至2021年5月之間進行，以問卷形式訪問了1,445位葵涌區的不適切居所，包括住於天台屋、板間房及工廈等劏房住戶。

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編輯：李勝男