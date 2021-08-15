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化妝並非女生專屬　疫情時期日本男性化妝品市場逆市增長

環球政經 19:35 2021/08/15

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化妝已非女性的專屬遊戲，日本年輕男性在化妝品相關的消費正在增加。根據調查公司Intage一項調查預估，去年疫情期間整個化妝品市場萎縮了11%，但日本男性化妝品市場卻不受疫情干擾，逆市增長了4％。

另外調查機構HOT PEPPER Beauty Academy的研究亦顯示，去年下半年期間，15至19歲日本男性在基礎護膚品上，平均花費為5607日元（約395港元），而20多歲的這一花費為5410日元（約381港元），較其他年齡層高出不少。

外媒還指出，相對於年齡超過30歲的男性而言，出生在1995年後男性更多使用化粧品，因此化妝品業認為這一市場仍有一定增長空間。

 

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編輯：李勝男

經濟 疫情 化妝

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