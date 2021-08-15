【美國疫情】染疫住院兒童創新高 突破1900人

美國目前僅批准年滿12歲人士接種新冠疫苗，兒童仍是感染新冠肺炎的高危群體。美國錄得超過1,900名兒童感染新冠肺炎住院，創新冠肺炎疫情爆發以來新高。由於住院人數急升，地區政府近期就學生重返校園上課時應否佩戴口罩的議題爭論。

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Delta變種（印度首先發現）侵襲美國各州，未接種新冠疫苗群體的確診住院比例也急升。美國上周六（14日）錄得1,902宗兒童新冠患者住院個案創新高，更佔整體住院新冠患者比例約2.4%。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）前主席戈扎（Sally Goza）表示，當前的新冠疫情較去年大幅惡化，更形容兒童是受到最大影響的群體。

除了兒童外，18至49歲的住院新冠患者數字上周也創新高。佛羅里達州上周六錄得1.6萬宗新冠患者住院個案。佔全國約20%的住院新冠個案。該州超過90%的深切治療部床位已爆滿。

阿肯色、佛羅里達、路易斯安那、密西西比、俄勒岡州本月的住院新冠個案均破紀錄，導致當地醫療系統需超負荷運作。

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德州、佛羅里達州與亞利桑那州學區無視共和黨籍州長反對，宣布強制學生在校園内佩戴口罩。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）揚言會扣押實施口罩令學區的資金，而德州州長阿博特（Greg Abbott）更向該州最高法院上訴，要求推翻達拉斯縣的口罩令。

全國教育協會（National Education Association）為美國最大教師工會，也表態支持強制教職員接種新冠疫苗。該會主席普林格爾（Becky Pringle）表示，校方應採取強制打針或戴口罩等一切可行措施，確保學生可安全返校。

責任編輯：鄭錦玲