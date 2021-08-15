【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底

▲ 華僑永亨及南商一年人民幣定期存款享2.7厘，膺雙冠王。

人民幣定期存款吸存戰持續，近期頻頻加息的建行亞洲，新近再全面調升人幣定存短中長息，令3個月、半年及一年期罕現齊報2.4厘。專家料加息潮將持續至月底，因拆息高企難下，離岸一周拆息皆超逾3厘。8月開局至今首半個月，7間大小行齊加息，包括滙豐（HSBC）勁加7天人幣短存年息0.5厘，新息率至10.5厘，晉級冠絕全城超高息。集友也上調3個月及半年期人幣定存年息0.05厘，分別報2.45厘及2.55厘。上商則加半年期年息0.05厘至2.3厘，與一年期相同。工銀亞洲亦提高一年人幣定存息0.1厘至2.25厘，跟半年期看齊。同樣，華僑永亨及大眾銀行也加不同存期的人幣定存年息。

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早前印度銀行ICICI作突擊，連環猛加息，但預告明天（8月16日）將全面減息，最矚目的是，把一年定期存款息率狠削0.8厘至僅險守兩厘關。市料該行以快閃特高息吸存已達標，故暫把特惠息下架。

經新一輪調息浪，現時一年人幣定存息率呈雙冠王，南商及華僑永亨齊享2.7厘，而前者更以每月派息作賣點。論及起存額，華僑永亨須20萬元（人民幣，下同）新錢，一年輕鬆賺息5400元；南商則要求全新客戶及斥50萬新錢才有2.7厘，一年坐享1.35萬元利息；現有客戶只須10萬元新資金，相同長息也有2.6厘，全期穩袋2600元利息。

人幣短存罕現10.5厘超高息【下一頁】

此外，半年期人幣定存年息則以招商永隆的2.65厘居首，綜觀上周五（13日）一年離岸拆息報3.18厘，凸顯中小行高息吸存仍有水位。

至於投資界關注內地疫情反彈等負面因素，會否不利人民幣前景。然而，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，雖然內地監管措施對中港股市帶來波動，但人民幣滙價一直相對穩定，人民幣指數CFETs更穩守保持在98以上。况且，大量外資繼續流入以人民幣計價的資產，或可支持人幣向上。

黃栢寧補充，內地今年經濟增長預測料為8.7%，且預期今年餘下時間人民幣仍有上升壓力，遂維持未來6至12個月目標價為6.3。

事實上，內地債券通公司公布，今年首7個月，外資湧入內地債市逾5123億元（人民幣，下同），超越去年全年增持4847億元的吸資紀錄。分析指，境外游資熱錢漸由股轉債尋寶，皆因瞄準優質債的息差優勢。再者，10月富時正式納國債在主流債券指數，間接令人民幣高息吸存出路多。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪