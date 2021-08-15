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【香港經濟】專家料今年本港GDP最樂觀升7.4% 較財政司司長最新估計樂觀

Hot Talk 18:45 2021/08/15

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今年本港GDP升幅，最樂觀料升7.4%，較財政司司長陳茂波的6.5%上限預估為進取。

財政司司長陳茂波今天在網誌（8月15日）表示，把本港今年全年的經濟預測（GDP），由本來升3.5%至5.5%，調高至5.5%至6.5%。市場料總額360億元的消費券效益，相信不止提振經濟0.7個百分點。而綜合5位專家的最新預測，當中有3位已修正對今年的GDP預估，包括ING、華僑永亨及上商。現時專家普遍預計，香港今年全年GDP將錄得顯著的升幅，介乎5.7%至7.4%，但其後將見頂回落，明年僅升2.6%至3.3%。

專家對港GDP最新預測，可按下圖了解

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眼下最進取的，仍是大新（02356）高級經濟師溫嘉煒，他維持大膽預估今年GDP升7.4%預期。相反，ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，剛下調今年GDP預測，從6.9%調低至6.4%，但仍是第2大最牛預估。可是，華僑永亨經濟師李若凡對今年GDP的增長預測，卻由5.6%調升至6%。上商研究部主管林俊泓較保守，料今年GDP增長由6.3%調低至5.7%。

陳茂波料最新失業率回落【下一頁

至於對明年GDP的預估，溫嘉煒料維持增長2.6%，屬市場最克制的估計。反觀李若凡預計明年GDP的增長幅度，由2.5%上調至3%。不過，市場最樂觀的預測來自彭藹嬈，料明年GDP的增長幅度由3.1%升至3.3%。

綜合分析指，專家對今明兩年GDP增長估計分歧大，因本港經濟增長主要靠後疫情時代的本土消費所帶動，惟變種病毒的變數，對投資及出口等環節構成不確定性因素，復甦動力存陰霾。

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【香港經濟】陳茂波﹕逾300個有限合夥基金已在港成立　將開發更多跨境理財及融資服務

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

電子消費券 陳茂波 GDP 香港 宏觀分析

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