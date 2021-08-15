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日本多地暴雨成災 近200萬人需疏散

環球社會熱點 18:29 2021/08/15

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日本西部地區連日暴雨，多地政府發出最高級撤離警報，影響近200萬民眾。日本長崎縣發生山泥傾瀉，造成最少4死2傷及2人失蹤。目前日本西部地區災情嚴重，但日本當局預料暴雨將進一步影響更多地區。

水災釀180人死 德國或查過失殺人 【下一頁】

日本總務省消防廳已向千葉、長野、島根、廣島、福岡及佐賀6縣，發出最高級別的緊急撤離警報，長崎縣亦一度發布警報，7縣合共約183萬民眾受影響。日本氣象廳指持續暴雨導致地基鬆動，少量雨水亦會使水災危險程度上升。有氣象廳官員形容是次暴雨前所未見，呼籲民眾保持高度警覺。

日本部分暴雨情況

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長崎縣山泥傾瀉摧毀2座房屋，造成1名婦女死亡，其丈夫及女兒亦失蹤。當局於岡谷市搜救時，發現3人已無生命跡象，分別為41歲的母親和兩名分別12歲和7歲的男童，並有2人受傷。長崎當局已派出逾150名士兵、警察及消防員參與地區救援行動。

當局又在西海市水渠中發現2具年逾70歲的女性遺體，長崎警方正調查是否與暴雨相關。當地官員接受訪問指，正仔細搜尋失蹤居民，由於大雨仍在持續，會留意會否再度發生山泥傾瀉。

德國水災嚴重 保險或需賠近50億歐元 【下一頁】

久留米市及福岡市等地的河流決堤。佐賀縣上周六（14日）有建築物遭氾濫河水淹沒，有醫院需將患者移送至更高樓層。日本消防廳表示，全國有數十座房屋因山泥傾瀉及泥石流而受破壞。

日本西部災情嚴重，料未來數日將有更多地區受暴雨影響。日本氣象廳估計，雨鋒低氣壓將在日本附近停留至20日前後。

責任編輯：李俊儀

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