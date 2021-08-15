【北水基金】北水基金上季加碼安踏李寧 南下資金重點加倉消費股

▲ 除了重磅股騰訊外，上季不少北水基金加注安踏及李寧等熱門消費股。

近期市場焦點落在強監管政策市下，對風眼股的衝擊，但早前內地媒體整合上半年北水南下掃股的資料，發現不少北水基金於第2季加碼如安踏 （02020） 等消費股，甚具參考價值。除了憧憬奧運效應下，且料受惠國潮風，國產龍頭品牌的行情續火爆。

內媒指，基金二季報披露中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、舜宇光學 （02382） 、小米集團 （01810） 、中移動 （00941） 等科技及通訊龍頭，成為北水基金前十大重倉的港股。

6月至今北水基金吸逾4千億元【下一頁】

多位基金經理認為，短期市場對美國通脹走高、貨幣政策收緊的擔憂，叠加海外上市中資企業監管的不確定性，港股或有所承壓，但長期依然保持樂觀，關注內地新經濟優質龍頭公司。

Wind數據顯示，截至二季度，包括北水等陸港通基金，持港股總市值為3766億元，環比增13%。其中非日常生活消费品行業佔比最大，二季度持股市值約1183億元，環比增45%。通訊板塊次之，二季度持股市於值為1067億元。

而截至上半年，陸港通基金重倉港股前10大標的中，消費股有4隻，分别為美團、安踏體育、李寧 （02331） 、華潤啤酒 （00291） ；信息技術和通訊股各有2隻，分别為騰訊及舜宇光學科技、小米集團與中國移動。

其中抱團股騰訊已較一季度减少125億元，但持股市值仍是最大，二季度持股市值為965億元。美團也是不少北水基金的寵兒，二季度持股市值為507億元，乃第二大港股重倉標的。

北水基金 港股佔比大增

此外，在2700多隻陸港通基金（不同份額分開統計），含「港」字的主動權益基金有180隻，這些都是高純度、押注港股的基金，其中有25隻基金港股持倉在90%以上，不少基金在二季度更加大港股的投資力度。

例如基金一哥天弘、旗下港股通精選產品，港股佔比由一季度末的85.85%提升至二季度末的91.86%；國投瑞銀港股通價值發現混合基金，港股佔比由首季度的71.81%提升至二季度末的91.58%等。

名牌基金理理看好港股科網板塊【下一頁】

天弘港股通精選基金經理劉國江表示，二季度港股向上，消費股的表現更領先，消費者對國貨的認可度持績提升，紡織服裝中的國產品牌吸引購買力，不只是對新疆棉事件的短期反應，更凸顯民族服裝品牌的長期競爭力。國貨的崛起不太會是短期的現象，更是長期的趨勢，乃消費領域的「進口替代」，相信會衍生出長期投資機會。

劉國江補充，上季度保持較高倉位，長期重倉布局在紡織服装、食品飲料、民辦高校、互聯網平台公司；基金也增配了輕工、家電及物業等龍頭公司。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪