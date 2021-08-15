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海地7.2級地震至少304人罹難　國家進入一個月緊急狀態

環球政經 18:18 2021/08/15

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海地西部本周六（14日）發生7.2級強烈地震，造成至少304人死亡、至少1800人受傷，還有數百人失踪。據美國地質勘探局表示，震央位於首都太子港（Port-au-Prince）以西125公里，社交網站上圖片顯示，當地有大片建築物倒塌或嚴重損毀。

當地新任總統Ariel Henry指出，當前最重要的是盡可能多地找到瓦礫下的倖存者。他表示在了解損失程度之前，不會尋求國際幫助，同時宣布該國進入為期一個月的緊急狀態。

當地一些城鎮幾乎完全被夷為平地，而且醫院內充滿了傷員，尤其是在地震重災區、沿海城鎮Les Cayes，據報國際紅十字會和未受影響地區的醫院正在幫助照顧傷員。總統Ariel Henry呼籲民眾團結起來，照顧傷者，同時會提供食物、援助、臨時住所和心理支持，

海地近兩年可謂命途多舛，當地本就面對新冠疫情和糧食危機的雙重困局，上月總統Jovenel Moïse又在家遇刺身亡，政局一度陷入混亂，而今次的地震，對海地而言可謂雪上加霜。

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編輯：李勝男

經濟 海地 地震

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