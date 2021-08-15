【寵物好去處】狗狗展人流、生意勝預期　顧客消費力強、不求折扣

▲ 商戶普遍認為，入場市民的消費力不錯，捨得花費購物。（陳國峰攝）

香港有不少愛犬之人，「狗狗夏日玩樂展」今日閉幕，亦吸引不少狗主帶同愛犬入場。參展商認為，人流及銷情較預期理想，甚至有過千元訂單。

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參展商「正豆世界」主打自家製風乾零食，創辦人Diana表示，雖然整體人流及生意較傳統於會展舉行的寵物展少，但情況仍然非常理想。人均消費逾200元，較會展的寵物展高，人們更捨得消費。她又認為，在亞博舉行的狗狗展受眾不同，是次狗狗展的客戶較「親民」，偏好購買日常的風乾肉片產品，又不會特別追求折扣及贈品。

▲ 「正豆世界」創辦人Diana表示，「狗狗夏日玩樂展」的客戶更捨得消費。（陳國峰攝）

另一參展商、售賣乳酪骨及羊骨等的Mogolian Chews，其員工陳先生則指，人流及生意均比預期理想逾2至3成。顧客消費金額相距甚大，有些訂單金額約100元，亦有些是一次過買1000元。他續稱，除了初次接觸乳酪骨的新客外，亦有吸納一些以往是購買其他牌子的客戶。

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人流遜會展寵物節 有品牌昐增曝光

同樣售賣狗狗食品的「挑食毛孩」，該銷售及市場推廣負責人Hazel則指，生意與預期差不多，平均消費金額逾200元至400元左右。人流則遜於會展，主要集中在下午2時至5時。

▲ 「挑食毛孩」認為生意與預期差不多，亦有同時養貓和狗的主人，在場內購買貓貓食品。（陳國峰攝）

首次參加寵物展的Vet Expert指，本來參展時預計沒有多少生意，因為地點遠、門票貴。其市場推廣經理Denise Lo表示，最近則引入一款新系列狗糧，今次參展主要希望可以增加其曝光。最終生意仍較估計理想，平均消費金額逾300元。由於亞博館位置比較遠，又要購買160元的門票，所以她認為入場人士只要找到寵物喜歡的食物，便會捨得消費。

▲ Vet Expert市場推廣經理Denise Lo表示，最近引入一款新系列狗糧，希望參展可以增加其曝光。（陳國峰攝）

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記者：葉泳珊