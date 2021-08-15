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陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」　料最新失業率回落

宏觀解讀 18:15 2021/08/15

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財政司司長陳茂波發表網誌表示，《反外國制裁法》的實施方法仍有待全國人大常委會決定。

人大常委會6月通過《反外國制裁法》，財政司司長陳茂波發表網誌表示，《反外國制裁法》主要為了恢復市場秩序，保護正常經營企業的發展利益。該法在香港的實施方法仍有待全國人大常委會決定，但在實施該法時，會考慮香港的實際情況。

陳振英：銀行業界目前普遍對《反外國制裁法》持觀望態度，詳見﹕【下一頁】

陳茂波表示，反外國制裁是外交事務，屬於中央事權，香港有憲制責任落實有關法律。不過他指，由於內地和香港法律起草模式不同，內地的法律不少是確定一些基本原則，具體操作仍留待日後制定有關實施細則，或有關政府部門頒佈行政措施，故他表示，當香港實施該法時，在操作上會充分考慮香港的實際情況、香港國際金融、貿易和航運中心的地位。

他又指，當《反外國制裁法》日後在港實施時，屆時或有人借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心地位，或抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來「混水摸魚」。

本周即將公佈的失業率 將從現時5.5%水平回落

另外，香港上周五（13日）公佈第二季GDP數字，陳茂波表示，本港剛公佈的第二季經濟增長達7.6%，略低於首季的8%，但已為連續第二個季度錄得反彈，上半年增長達7.8%，反映經濟表現強韌。他指，下半年經濟應繼續有改善空間，尤其是當消費券效應在8月份開始呈現，料屆時將進一步拉動私人消費增長，繼而改善就業市場表現。

政府調高全年經濟預測到介乎5.5%至6.5%，詳見﹕【下一頁】

他預期，本周即將公佈的失業率，將從現時5.5%水平回落。不過他亦指，除非疫情完全受控，香港恢復與內地及國際的人員往返，否則失業率仍較難於短時間內，回落至疫情前低位。

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編輯﹕賴奕羚

外交 經濟 制裁 國際金融中心 GDP 陳茂波 失業率 財政司

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