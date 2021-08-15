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【職位空缺】土地註冊處、教育局聘合約文員及助理　只需中五學歷月薪13,500元起

商業 17:10 2021/08/15

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土地註冊處及教育局分別聘請合約文員及一般助理 ，兩者均只需完成中五學業，月薪13,500元起。

土地註冊處及教育局分別聘請合約文員及一般助理 ，兩者均只需完成中五學業，月薪13,500元起。

【招聘會】勞工處下週辦招聘會　逾3200個職位空缺　月薪介乎1.1萬至1.9萬

土地註冊處正聘請合約文員(輪班當值) ，月薪港幣13,790元。入職條件只需完成中五課程、具備一般電腦知識及操作技巧，以及具輪班當值工作經驗者優先。工作地點位於西貢區，須輪班當值工作。包括通宵更次。職責包括操作電腦打印機及列印報告；將電腦磁帶及緊急文件送交其他辦事處 ; 以及執行其他獲派職務。受聘人將按非公務員合約條款聘用，合約期為12個月。此職位截止申請日期為8月27日下午５時正。

至於教育局之行政分部亦正聘請一般助理，月薪13,500 元。入職條件只需完成中五學業，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，具備最少2年在政府決策局/部門及/或教育機構提供文書支援的工作經驗；以及中文文字處理速度達每分鐘20字及英文字處理速度達每分鐘30字。

此職責包括提供有關招聘工作的文書支援，；提供有關晉升工作的文書支援，例如預備相關的文件、審核培訓記錄、預備資料文件夾及場地佈置；處理持份者和一般公眾的查詢。但要注意，或須不定時及或超時工作。

根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，此職位可享有7天年假、休息日、法定假日、產假及疾病津貼。申請人如獲邀參加面試，會接獲郵寄或電郵通知。獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。截止申請日期為8月27日下午６時正。

【初創企業】創業者宜及早理順股權分配　避免影響企業運作

責任編輯：蘇穎琪

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