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法國連續5個周末示威 反對疫苗通行證

環球社會熱點 16:52 2021/08/15

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法國的新冠肺炎疫情近期惡化，法國政府要求民眾進入公共場所需出示疫苗通行證，引起民眾強烈反對。法國連續5個周末有全國示威，政府估計有超過20萬人參與反疫苗通行證示威。

【新冠疫苗】英國23日前 為16至17歲青年接種 【下一頁】

英國檢測海鮮價掠水 當局促管制市場價格 【下一頁】

法國政府由上周一（9日）起要求民眾進入公共場所出示疫苗通行證，證明他們已接種新冠疫苗或新冠檢測結果呈陰性。

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法國政府更收緊限制，宣布除了經醫生證明不適合接種疫苗的群體外，政府由10月起不再為民眾提供免費檢測，民眾如無打針就需自費做檢測。

法國各地連續第5個周末有大規模示威。巴黎、馬賽、尼斯等地都有大量民眾走到街上抗議，示威者高呼「自由」（Freedom）等口號，更高舉寫上「通行證等同種族隔離」（Pass=Apartheid）的標語牌。

根據法國内政部數據，全國首個周末的示威有11.4萬人參加，第4個周末的示威參加人數急升至23.7萬人。而上周六全國約217場示威有近21.5萬人參加，較政府預期的25萬人少。

【新冠疫苗】通行證引發示威 法國22醫療設施遇襲 【下一頁】

法國截至上周五（13日）有1,831個新冠患者需入住深切治療部，在不足一個月内增逾一倍。法國衛生部數據顯示，近期入住深切治療部的新冠患者當中，約9成都無接種新冠疫苗。

雖然與法國第3次封城時的6,000人相比，目前入住深切治療部的新冠患者已少三分之一，但部分地區仍有機會要重新封鎖。

責任編輯：鄭錦玲

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