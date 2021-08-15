【新冠疫苗】英國23日前 為16至17歲青年接種

為應對新冠疫情，英國等國家繼續推進新冠疫苗接種計劃。英國衛生大臣賈偉德表示，英國在下周一（23日）前將為16至17歲青年接種新冠疫苗。賈偉德表示，青年接種新冠疫苗對重開校園很重要，呼籲青年盡快接種。

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賈偉德（Sajid Javid）周日（15日）宣布，將在下周一前為16至17歲青年接種新冠疫苗。賈偉德表示，已要求英國國民保健服務（NHS）確保屆時有足夠疫苗供所有16至17歲青年接種首劑，保證他們在9月新學期前有兩周時間產生足夠抗體。

英國衛生和社會護理部（DHSC）表示，16歲至17歲青年可在逾800個接種點打針。當局將會通過短信及郵寄方式邀請數千人，預約到社區診所或直接到無需預約的中心打針。英國衛生部周日表示，當局已推出一個新網站，協助青年尋找最近的接種點，未來將會推出更多網站。

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賈偉德同時呼籲民眾應該盡快接種疫苗，不要拖延，這樣才能確保繼續安全生活。

英國逾75%成人已完成接種兩劑疫苗，更有89%成人最少接種1劑。英國截至上周六（14日）上午9時，再新增逾2.9萬宗確診個案，93人染疫離世。

責任編輯：李俊儀