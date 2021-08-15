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【疫市營商】日本Z世代男生愛化妝　去年市場規模按年增4％

商業 16:28 2021/08/15

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在日本，「Z世代」（1995年以後出生）男性對化妝品需求大增 。

化妝不再是女性專利，近年亦愈來愈多男士會化妝。在日本，「Z世代」（1995年以後出生）男性對化妝品需求大增 ,　據調研公司預計，去年日本男性化妝品市場規模同比增長4％，達到373億日圓（約26億港元）。

【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元

日經新聞網報道，在日本，「Z世代」男性每月用於基礎護膚品的開支，與全部年齡層的平均水平相比高出近2成。由於男性化妝品市場中，只有很少低價商品，故暢銷産品的價格一般在2000日圓（約140港元）以上，比女性的貴。而當地「Z世代」男性對眼影等化妝品的需求也在增加。

據調查公司英德知（Intage）預計，去年日本男女合計的化妝品市場規模為9315億日元（約656港元），雖然比去年同期減少11％。但如果僅從男性來看，則按年增長4％，達到373億日元，在疫情下仍保持穩定增長。報道又指出，在男性化妝品市場中，95後支出最多，

調研機構HOT PEPPER Beauty Academy在去年下半年進行調查，顯示15至19歲日本男性每月的基礎護膚品開支
為5607日圓（約395港元），20多歲的開支為5410日圓（約381港元），比全部年齡段的平均金支出額高出15至19％。
  　　
為了把握此市場商機，實際上不少品牌亦開始推出無分性別的化妝品產品。日本美妝．美容綜合網站@cosme TOKYO門店運營經理村上宏明表示，用男性代言化妝品的情況正在增加。另一方面，當地日本連鎖百貨公司「伊勢丹」在在2019年亦因應市場需求增加，而擴大了其男性化妝品賣場。

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責任編輯：蘇穎琪

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