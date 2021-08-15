【名人收入】Tesla：馬斯克2020年薪酬為零　實際卻是全美收入最高CEO？

Tesla創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）最新身家高達1,861億美元，是全球第三大富豪。不過Tesla（TSLA）周五（13日）向美國證監會提交的文件顯示，馬斯克在2019年的薪酬不足2.4萬美元，這一數字是加州法律規定的薪酬最低門檻；而到了2020年，他的薪酬進一步降為零。

根據Tesla表示，馬斯克多年來從未接受這筆薪酬，因此在2020年，其薪酬直接顯示為零。相較之下，Tesla財務主管Zach Kirkhorn在去年的薪酬為4,660萬美元，較2019年的2120萬美元翻倍。

事實上，馬斯克是去年全美收入最高的CEO，年度收入達67億美元，而這筆財富主要來自於Tesla在2018年制定的薪資獎勵計劃。根據該計劃內容，當Tesla的市值與業績每達到某一特定水平時，馬斯克就可以獲得一筆期權作為獎勵。

去年Tesla股價大漲逾7倍，馬斯克從而身價大漲，據悉他現在已經累積獲得價值超過300億美元的Tesla期權。因此雖然其帳面薪酬為零，而實際上已經是為全美去年年度收入最高的CEO。

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編輯：李勝男