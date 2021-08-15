【美股焦點】英富豪布蘭森減持維珍銀河　套現近3億美元

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE) 上周股價大跌，據公司向美國證監會提交的申報資料顯示，公司創辦人、英國富豪Richard Branson上周減持了超過1,000萬股維珍銀河股份，約佔公司股票的4%，涉及資金近3億美元。

資料顯示，布蘭森旗下維珍投資在本周二至周四（10日至12日）期間，合共減持了大約1,050萬股維珍銀河股份。減持過後，布蘭森持股量為4,630萬股，市值大約12億美元。

維珍銀河表示，公司將利用套現所得的資金，來支持其投資組合中的全球休閒、度假和旅遊業務，這些業務仍然受到新冠疫情的影響，另外公司還會用這筆資金來支持新業務和現有業務的發展。

是次為公司自2019年上市後，布蘭森第三次減持持股，此前他曾於去年5月和今年4月，分別出售價值約5億美元和1.5億美元的持股。本周五維珍銀河跌2.2%，收市後報25.37美元，上周累計跌23.12%。

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編輯：李勝男