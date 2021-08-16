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海地7.2級地震近1300死 大坂直美捐獎金賑災（第二版）

環球社會熱點 10:20 2021/08/16

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加勒比海島國海地上周六發生黎克特制7.2級地震，造成最少1,297人死亡，海地政府宣布進入為期1個月的緊急狀態。海地總理亨利表示，當局希望盡可能找到更多生還者，需大量資源進行災後工作。美國總統拜登已批准援助海地，而海地裔混血日本網球運動員大坂直美也宣布會捐出比賽獎金賑災。

（第二版更新死亡人數）

印尼爪哇6級地震 釀最少8死多幢樓房被毀 【下一頁】

當地上周六（14日）早上開始地震，其後發生多次餘震。官方周日（16日）更新死傷人數，地震造成最少1,297人死亡，逾5,700人人受傷。海地官員表示，震央附近最大聖亨利城鎮（Les Cayes）有大量建築物倒塌，救援人員正搜查倖存者。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）數據顯示，震央位於海地首都太子港（Port-au-Prince）以西約125公里的城鎮Petit-Trou-de-Nippes附近，震源深度為10公里。

地震部分情況

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亨利（Ariel Henry）宣布當地進入為期1個月的緊急狀態，稱當局已向受影響地區運送藥物及醫護人員。當局目前已經疏散一部分民眾，未來會安排進一步疏散。亨利接受媒體採訪時表示，目前最重要是盡可能找到更多生還者。

但亨利承認，當局目前需要大量資源進行災後工作，包括照顧傷者、供應食物、臨時住所和心理輔導。

日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版） 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明指，美國一直是海地民眾的親密朋友，對海地發生地震感到難過，並向失去親人及家園被毀的海地人致以深切哀悼。白宮官員表示，拜登已下令援助海地。

另外，世界排名第二的23歲網球手大坂直美在社交平台Twitter上表示，她本周將會參加一項比賽，所獲獎金將全數捐給海地災民。

海地2010年1月12日曾發生7.0級地震，造成多達30萬人死亡及大量人受傷。

責任編輯：李俊儀

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