塔利班暫不打算強攻喀布爾 傳討論和平移交權力（第二版）

▲ 塔利班已控制阿富汗多個主要城市，僅餘首都喀布爾尚由阿富汗政府控制。

阿富汗武裝組織塔利班的軍事攻勢凌厲，周末連奪阿富汗多個城市控制權。阿富汗東部重鎮賈拉拉巴德更不戰而降，多個主要城市中，僅餘首都喀布爾尚由阿富汗政府控制。塔利班正開始包圍喀布爾，但稱暫不打算以武力進攻喀布爾。阿富汗政府官員則稱，正與塔利班討論和平移交權力。

塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾 【下一頁】

（第二版更新塔利班暫未打算武力進攻喀布爾）

喀布爾（Kabul）内不時響起警報聲和零星炮火聲，更不時有直升機在市中心上空飛行，發射照明彈。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，塔利班目前停在喀布爾市郊位置，並強調他們目前不打算攻入米爾札夸勒。

塔利班於聲明表示談判正進行中，以確保安全可靠地完成接管喀布爾。塔利班承諾不會傷害任何人的生命、財產和榮譽，也不會傷害喀布爾居民。

阿富汗内政部長米爾札夸勒（Abdul Sattar Mirzakwal）也呼籲民眾不需要擔心，表示當局會將權力和平移交至過渡政府。

塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版） 【下一頁】

塔利班上周六（14日）宣布攻破巴爾赫省（Balkh）省會、阿富汗第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。阿富汗政府派駐重兵鎮守馬扎里沙里夫，但阿富汗安全部隊幾乎全部逃離當地，塔利班幾乎不需開戰就成功佔領該市，換言之塔利班已全面掌控阿富汗北部。

塔利班當地周日（15日）早上更再下一城，佔據了楠格哈爾省（Nangarhar）省會賈拉拉巴德（Jalalabad）。

塔利班在網上發布照片，顯示塔利班武裝分子已佔領政府辦公室。法新社引述當地居民稱政府不戰而降，導致塔利班能夠長驅直入，而他們一覺醒來就發現城内已懸掛滿塔利班旗幟。

塔利班佔領賈拉拉巴德後，成功控制連接阿富汗與巴基斯坦的道路。隨著賈拉拉巴德失守，阿富汗政府目前僅守住喀布爾這一個主要城市，其餘均盡入塔利班手中。

不少民眾由各省湧入喀布爾以逃離塔利班的統治，部分經濟條件較佳的民眾則嘗試乘搭飛機外逃。喀布爾陷入恐慌，市内銀行發生擠提情況，而糧食和燃料價格也急升。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息指，美國駐阿富汗大使館正指示職員銷毀敏感資料。美國總統拜登（Joe Biden）上周六下令部署5,000名軍人，協助疏散當地的美國公民，並確保美軍可安全撤出阿富汗。

責任編輯：鄭錦玲