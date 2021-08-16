塔利班奪阿富汗首都喀布爾 宣稱戰爭結束（第五版）

▲ 塔利班更成功奪得阿富汗首都喀布爾，並宣布戰爭結束。

塔利班的軍事攻勢凌厲，周末連奪阿富汗多個城市控制權，阿富汗東部重鎮賈拉拉巴德等城市更不戰而降。塔利班更成功奪得阿富汗首都喀布爾，並宣布戰爭結束。而阿富汗總統加尼辭職，並已乘搭飛機離開阿富汗。

塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾 【下一頁】

（第五版更新塔利班已進入喀布爾）

塔利班周日（15日）佔領喀布爾（Kabul），並成功控制總統府，宣稱戰爭已經結束。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）表示進入喀布爾是為維護和平、法律和秩序，強調整個喀布爾都受塔利班控制。穆賈希德又表示任何人都不應該害怕他們，也沒有理由要離開阿富汗，強調塔利班不會傷害所有人。

穆賈希德否認會由阿富汗前內政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali）領導過渡政府，甚至表明目前未有討論過渡政府。

美媒引述塔利班官員稱，塔利班會宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan），而這個名稱正是塔利班20多年前首次掌管阿富汗時使用的國名。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已乘坐飛機離開阿富汗前往塔吉克斯坦，副總統薩利赫（Amrullah Saleh）也已逃離喀布爾。

塔利班拿下加茲尼 有指阿富汗政府提出分享權力（第三版） 【下一頁】

阿富汗内政部長米爾札夸勒（Abdul Sattar Mirzakwal）曾呼籲民眾不需要擔心，表示當局會將權力和平移交至過渡政府。

塔利班早前於聲明表示有進行談判，確保安全可靠地完成接管喀布爾，預期未來數天和平接掌政權。塔利班承諾不會傷害任何人的生命、財產和榮譽，也不會傷害喀布爾居民。

喀布爾内不時響起警報聲和零星炮火聲，更不時有直升機在市中心上空飛行，發射照明彈。

塔利班上周六（14日）宣布攻破巴爾赫省（Balkh）省會、阿富汗第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）。

阿富汗政府派駐重兵鎮守馬扎里沙里夫，但阿富汗安全部隊幾乎全部逃離當地，塔利班幾乎不需開戰就成功佔領該市，換言之塔利班已全面掌控阿富汗北部。

塔利班當地周日（15日）早上更再下一城，佔據了楠格哈爾省（Nangarhar）省會賈拉拉巴德（Jalalabad）。

塔利班在網上發布照片，顯示塔利班武裝分子已佔領政府辦公室。法新社引述當地居民稱政府不戰而降，導致塔利班能夠長驅直入，而他們一覺醒來就發現城内已懸掛滿塔利班旗幟。

塔利班佔領賈拉拉巴德後，成功控制連接阿富汗與巴基斯坦的道路。隨著賈拉拉巴德失守，阿富汗政府目前僅守住喀布爾這一個主要城市，其餘均盡入塔利班手中。

不少民眾由各省湧入喀布爾以逃離塔利班的統治，部分經濟條件較佳的民眾則嘗試乘搭飛機外逃。喀布爾陷入恐慌，市内銀行發生擠提情況，而糧食和燃料價格也急升。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息指，美國駐阿富汗大使館正指示職員銷毀敏感資料。美國總統拜登（Joe Biden）上周六下令部署5,000名軍人，協助疏散當地的美國公民，並確保美軍可安全撤出阿富汗。

責任編輯：鄭錦玲