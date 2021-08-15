【用戶隱私】兒童色情照審查政策惹爭議　蘋果：僅偵測被多國標註圖片

蘋果（AAPL）計劃推出新功能，允許系統通過掃描用戶上傳至iCloud的圖片，並從中審查涉及兒童色情的圖像，惟這一新政策涉及用戶隱私，因此在過去一周內引發多方批評與爭議。該公司周五（13日）公布更多計劃細節，稱只會偵測被多國標記的兒童色情圖片，強調會確保所有手機上偵測圖像的清單相同，並不會針對個人。

根據蘋果早前公布的內容，為了保護兒童免受性侵，用戶將圖片到iCloud後，公司會將其與已知的兒童性虐待內容（child sexual abuse material，CSAM）內容做對比，一旦發現內容匹配後，系統會將把圖片交由後台評審人員進行審核，甚至會上報有關執法部門。

早前蘋果拒絕透露，要偵測到多少張匹配圖片，系統才會提交給後台審核以及報告當局。蘋果高官本周五最新透露，這一數字將從30張起步，不過隨著系統不斷完善，這一數字有可能會逐漸降低。

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編輯：李勝男