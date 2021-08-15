【大戶手影】達利奧旗下橋水基金次季加倉消費股　減持多隻中概股

「鱷王」達利奧 (Ray Dalio) 旗下的對沖基金橋水 (Bridgewater) 近期向美國證監會提交今年第二季度持倉報告，報告顯示橋水大手減持了多隻中概股，增持了Walmart (WMT) 、寶潔（PG）以及Johnson & Johnson (JNJ) 等消費股。截至今年第二季度結束，橋水持倉規模達155.88億美元，較今年第一季度增長逾37%。

早前中概股股價受監管風波影響大跌，橋水減持的116隻股票當中，就包括教育股好未來 (TAL)、新東方 (EDU)，以及電商股京東 (JD)、唯品會 (VIPS)。除此之外，該公司還減持了超過三成的Tesla（TLSA）。

從持股變動來看，不難發現達利奧較為看好消費股，上季度增持了包括Walmart 、寶潔、Johnson & Johnson、可口可樂 (KO)、百事可樂 (PEP)、麥當勞 (MCD) 等多隻消費龍頭。另外橋水次季新建倉了329隻股票，當中包括半導體設備股應用材料（AMAT），合共買入18.2萬股。

橋水次季首5大持倉如下：

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編輯：李勝男