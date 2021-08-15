【美股投資】過去一年表現最佳的收息ETF 

不少投資者除了追求股票升值外，亦想有股息回報，定期收息如每月出糧。除了買一些高息穩健藍籌，如AT&T（T），股息率達7厘。亦有一些ETF，專門挑選高息股，提供穩定回報之餘，亦免除個股風險。

ETF通常受到避險、收息派投資者的青睞，投資者除了使用它們來平衡其組合風險，還提供定期收入，這些ETF的管理費用比率（MER），通常較類似共同基金為低。

美國市場中，有眾多股息ETF，不包括反向和槓桿ETF，以及管理資產（AUM）低於 5,000 萬美元的基金。在截至8月11日的12個月內，前三大股息ETF的表現，明顯優於標準普爾500指數，後者在此時間段內實現了30%的總回報。同期表現最佳的股息ETF，Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF（KBWD）。

KBWD 的前三大持股包括Orchid Island Capital Inc.（ORC），這是一家以槓桿投資按揭抵押證券（MBS）的金融公司；FS KKR Capital Corp. （FSK），一家為客戶提供信貸解決方案的業務發展公司；和TCG BDC Inc. （CGBD），這是一家專業金融公司，為中間市場公司提供靈活的融資解決方案。

近月金融股仍然強勢，有興趣投資者可以留意，分分鐘賺息賺價。

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