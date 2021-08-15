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【氣候變化】蓋茨計劃投資千億 應對氣候變化

股樓投資 15:38 2021/08/15

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現時最炙手可熱的投資題材，自然是應對氣候變化，所帶來的投資機會，如碳中和等。美國參議院剛通過的1.2萬億美元（9.3萬億美元）的《基建法案》，便預留250億美元，給予美國能源部，以公私營合作方式（PPP），投資於一些有助解決氣候變化問題的項目。

當中，微軟（MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）已經表示，會運用他的氣候投資基金Breakthrough Energy，在未來3年內，投入150億美元（1,163億港元）與美國能源部，共同應對問題。他亦表示，如果眾議院能繼參議院後通過法案，不單有助美國走向零排放之路，亦幫助經濟和就業。

部分計劃如下；

‧研發綠色航空燃料、長時間能源儲存方法、綠色氫氧及碳捕捉技術。

‧2050年前，美國達至碳中和目標。

‧但若果眾議院無法通過法案，相關資金便會轉往歐亞地區。

投資者應留意，如果真的無法通過，歐亞地區便會受惠，可以留意一些相關企業。在Breakthrough Energy的網站中，便公開了已投資的企業。有心人可從中尋寶，或能帶來一些機會。

同場加映：【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

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撰文 : 龍瑞成

就業 財務自由 碳中和 比爾蓋茨 氣候暖化 美國 美國參議院 基建

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