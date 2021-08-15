【另類投資】舊遊戲盒帶賣過千萬 新方法合資分一杯羹

某某舊遊戲盒帶、玩具在外國拍賣網高價賣出就時有所聞，但多是數十萬港元左右。最新，外國拍賣網站賣出一個《Super Mario Bros.》遊戲盒帶，就以200萬美元成交（1,556萬港元），為同類產品中，有史以來最高。

拍賣網站Rally中，有位買家以200萬美元，買入一盒1985年版本，全新未開封的《Super Mario Bros.》遊戲盒帶。打破了早前《Super Mario 64》盒帶，以156萬美元出售的紀錄。

收藏家為得到心頭好，一擲千金都在所不惜，例如初代Pokemon卡牌，拍賣價格不斷上升，當中最貴的Pokémon Illustrator卡牌，更可以賣逾200萬港元。

對於此等新聞，普通人通常只可望門輕嘆，入場門鑑不大，但要估計數十年後，那些玩具可以升至天價，再穩妥收藏多年，絕非易事。但網站Rally就有新方法幫助投資者入市，Rally首先會向不同的收藏家收購物品，然後為該物品成立新公司，投資者就可以買入該公司股票，產品賣出後就可獲得分紅。免卻各種麻煩，不失為入門途徑。

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