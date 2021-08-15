【社交網絡】維持一哥地位 FB旗下平台推新功能

社交媒體Facebook（FB）的股價在過去兩年升了約七成。FB於最近公佈第二季度業績超出預期，但是預計未來幾個季度的收入增長放緩。FB要保着社交媒體一哥地位，旗下軟件必須不斷推出新功能，增加使用者新鮮感及對抗新的社交媒體。

近日，美國版 Instagram 已朝著推進其電子商務功能邁出了新一步。不少讀者可能曾經也透過Instagram中的購物功能直接網購，並不新奇。不過，透過選擇商店（Shop）選項，進行購物的人並不多，而且亦不是十分方便。因此Instagram目前正在應用程序的商店選項中，測試促銷產品。 這意味著用戶可以單擊以查看產品，並獲取更多信息或查看所選產品的圖片。

同時，不同品牌很快也將能夠通過贊助廣告，宣傳他們的商店標籤頁。而且，用戶可以共享推廣的產品和帖子，這增加了擴大覆蓋面的潛力。

在過去一年多的疫情中，很明顯許多社交媒體的應用程序，開始大力堆動電子商務功能，FB擁有的應用程序當然也不例外。例如，Instagram最近為零售商和品牌添加了一個專業儀表板。 與此同時， Facebook增加了Shop宣傳和產品發現，使品牌更容易接觸到潛在消費者。WhatsApp現在允許購物者直接從企業購買，甚至可以一次訂購多種產品，充份利用各軟件下的連結。不過，Shop這個新功能暫時只在美國測試中。

新的功能會否能夠令FB第三季業績仍然維持升幅，就需要等到10月時便會揭曉。

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