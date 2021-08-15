【生態保育】科莫多島建新旅遊中心引發爭議

印尼政府最近宣布，計劃在科莫多國家公園（Komodo National Park）建立新的旅遊中心，與本來科莫多龍國家公園同名。該公園興建於1980 年，是受保護的科莫多龍棲息地。公園由3個較大的島嶼和26個較小的島嶼組成。這些島嶼的均是有崎嶇的丘陵地形和炎熱的氣候。1991 年，該公園被宣佈為聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產——這意味著它由於其作為傑出的「文化和自然遺產」的地位，而受到法律保護。

然而，印尼將這些島嶼轉變為「世界級生態旅遊景點」的計劃引發爭議。部分問題在於，政府實際計劃的內容並不完全清晰。雖然公園一直都有不少遊客前往，但是印尼政府希望每年能吸引多達50萬名遊客前往該地區（根據聯合國教科文組織的數據，大約是疫情之前的遊客人數兩倍）。不少人在社交媒體上開始將這個項目與著名電影「侏羅紀公園」作比較，擔心科莫多龍會受到不必要的騷擾。

保育與旅遊發展，長期都有一定的衝突，但亦有互惠的關係，有些國家將旅遊業所得的金錢，用之於保育，互惠互利。如多個非洲國家以收費牌照方式，開放打獵。但如果遊客數字太多，如科莫多島的每年50萬人，就可能嚴重損害該島的生態，有違以保護原則。

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