【加密貨幣】FTX美國明年或推加密貨幣衍生工具 料吸更多資金入市

全球第二大加密貨幣交易所FTX，其美國分部一直只有加密貨幣的現貨買賣，其總裁Brett Harrison最近表示，希望明年可以在美國推出加密貨幣衍生工具交易。

FTX一直在全球各地提供現貨及加密貨幣交易，但因為各種原因，其美國分部只有現貨交易。但公司準備在1年內於美國開放衍生工具交易，會與美國商品期貨交易委員會協調，加快審批過程。

現時暫定有兩個方法，一是由零開始，申請各項所需牌照。二是收購現有公司，省卻牌照問題。「衍生工具交易，會為FTX美國帶來巨大發展潛力。」

現時世界各地對加密貨幣的規管尚未有一套嚴謹的準則，例如幣安（Binance）剛剛禁止了香港人在其交易所買賣衍生工具，只可買賣現貨。相信是受到監管壓力，FTX在美國發展緩慢，亦有部分因為監管因素。如FTX美國真的可以在美國推出衍生工具交易，相信有助吸引資金入市。

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