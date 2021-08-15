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【財務自由】數年前全倉買Bitcoin 荷蘭家庭過自由人生

理財智慧 06:05 2021/08/15

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在網上討論區，經常見到有人自稱All in 買某某股票/資產，即使他們不是說笑，All in亦只是將投入所有現金。荷蘭有一家庭就顯示了All in的真諦，在2017年，Didi Taihuttu一家將所有資產賣出，包括物業（約值30萬歐元）、3輛車、1輛電單車，甚至孩子的玩具等全部變現，再買入Bitcoin。然後全家住在荷蘭芬洛（Venlo）市郊，一個露營營地中。因為他們相信去中心化的加密貨幣，如Bitcoin，是金融市場的未來。

2017年時，Bitcoin大約2,000美元，現時已升值至46,000美元，當中非一帆風順，曾升至2萬美元後暴跌，經歷數年熊市。但Didi Taihuttu表示，當Bitcoin大跌，他們反視為吸納良機，曾經在跌市中撈底。他拒絕透露現時擁有的加密貨幣價值，只表示在這數年間，他們已經旅行至40個國家，結識了不少加密貨幣投資者。

Didi Taihuttu將大部分資產儲存在冷錢包中，放置在6個不同地方，2個在歐洲、2個在亞洲、1個在澳洲、1個在南美洲。當中有些是租用的物業，或朋友家中、自助儲存倉等。

這個故事在幣圈成為美談，顯示長綫投資的重要，將資產上分布各地，亦減少因為心癮已過度交易的機會。

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撰文 : 龍瑞成

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