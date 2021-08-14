【清酒新世界@iM網欄】越乃寒梅．一

相信大家看到標題都應該知道甚至是已經品嚐過這個品牌的清酒了，這個酒藏從明治40年即是1907年成立至今，經歷過第一次及第二次世界大戰，可以說是不少人都認識的「老牌子」了，雖然如此，但老實說有多少人認識酒藏背後的故事呢？

上年一月我曾到訪釀造越乃寒梅的石本酒造，雖然到達時已經是下午的四點多，很多酒藏四點多已經下班了，石本酒造與其他酒藏不同，他們仍繼續努力工作。石本酒造的規模非常大，可以稱為大型酒藏，他們每一代的藏主都以「越乃寒梅能夠配合所有食物」的萬用酒方向前行的。

我對石本酒造的第一印象是其格式真的很像一間學校，特別是當我一到步時就被帶去一間教室，聽了一個多小時介紹才開始參觀，不過我認為是值得的，因為這樣才能更加了解他們的歷史還有背後的故事。

就由我來為大家簡短地介紹石本酒造吧，他們的宗旨是「要製作能讓努力在龜田的農民滿意的清酒」。早在明治40年的時候，第一代石本龍蔵創立了石本酒造，越乃寒梅就是這樣誕生了，並一步步發展壯大，同時在無數的展會上引起了人們的注意；然而在昭和時代接二連三地發生了戰爭，戰爭的影響延伸到了清酒釀造業，石本酒造也遇到了暫時無法生產清酒等困難時期；在戰爭結束後，由於大米得不到滿意的收成，精米率也受到限制等惡劣的條件仍繼續，這時第二代石本省吾決定了以「米換米」的方式繼續營業，便與當地龜田的農民合作，給予農民種出來的食用米，從而換取得到他們幫忙種植酒米。

雖然戰爭後的土地問題導致種植出來的米沒有理想的好，不過石本酒造仍希望能夠釀造最好的酒，並說：「如果只能做小量，我想製作你喜歡的清酒」。可惜在戰爭時期市場普遍缺少購買力，於是從第二代開始，石本酒造決定把清酒熟成，這樣一來能夠讓清酒保存得更好，還能不浪費地在日後繼續售賣；正因如此漸漸這也成為了越乃寒梅的特色之一，相信很多人不知道的是越乃寒梅的所有清酒都先熟成兩年才售賣的，所以他們的清酒絕對是擁有濃郁的米香味，而且還能保持淡麗辛口！

至於第三代就留在下個星期再說吧，最後與各位分享一些我在石本酒造參觀時的照片吧！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！