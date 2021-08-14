【樓市現象】區內客「睇啱即租」 月租2.3萬元 承租浪澄灣550呎2房單位

當遇到心儀的租盤, 不知你們會考慮清楚才租，還是立即租下不作多次思考呢? 美聯物業奧運站分行區域聯席董事盧麗嘉表示，踏入8月下旬，租客紛紛加快租樓，冀暑期內安頓好，該行已促成了浪澄灣2房單位租務個案，獲區內客「睇啱即租」，每月租金2.3萬元。

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盧麗嘉指, 單位為浪澄灣3座低層A室，實用面積550方呎，屬2房間隔，望海景，加上租金水平合理，獲心儀「海景」單位之區內客火速決定承租，每月租金2.3萬元，折合實用呎租約41.8元。

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根據資料顯示，業主於2007年10月斥資約502.8萬元購得，按現水平租金計，回報率約5.5厘。

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責任編輯：羅浩濂