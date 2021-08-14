【周末好去處】港鐵與樂高合作 設首個最大型實體跨區活動 7萬粒樂高®顆粒於德福廣場登場

港鐵旗下 6 大商場與樂高攜手合作推出「LET’S EXPLORE LEGO CITY 樂遊城市 AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動,除了青衣城、德福廣場、及 PopCorn 早前登場的 1:25 比例場景外,The LOHAS 康城、杏花新城及綠楊坊亦分別打造「樂高®單車遊」、「樂高®夏日運動樂」及「樂高®美食滋味遊」3大全新趣味場景,讓市民打卡及玩盡各個主題區。

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與此同時，是次主題活動更特別邀得大中華區首位樂高專業認證大師洪子健(Andy Hung)夥拍香港樂高拼砌達人組織 Legend Bricks 創作出一系列全城矚目大型作品。最為觸目的是由洪子健主理的「樂高®顆粒版九龍灣」，作品將鐵路、商場及住宅融為一體，展現東九龍最為人熟悉的一面:連接德福廣場的標誌性長走廊記錄了九龍灣居民及港人的每個愉快時刻,長廊為眾人承載着每次的冀盼、期待及幸福的回憶。除了以樂高®顆粒將特色建築活現眼前之外,更特意加入了不少日常生活場景,讓大眾近距離仔細欣賞,探索樂高®的無限可能,捕捉美滿的一刻,留下快樂的回憶。

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此外,Legend Bricks 團隊拼砌出以海、陸及空為主題的展品,並分別於青衣城及德福廣場中展出,展品分別為「海底世界」、「森林城市」及「空中之城」。

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責任編輯：羅浩濂