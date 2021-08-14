【官媒評論】理財市場出現「飯圈化」現象　監管須強化管理

▲ 官媒指，年輕投資者容易盲目陷入「跟著明星基金經理就沒錯」的陷阱。

再有官媒發聲，今次涉及理財市場領域。一篇評論文章指，理財市場出現「飯圈化」現象，但投資有一定專業門檻，投資者應對自己的資產情況有理性的判斷，不要把雞蛋放在一個籃子裡，不要盲目「追漲殺跌」，不要被所謂「明星投資經理」迷住眼睛。文章最後又提到，監管部門要強化管理，健全投資市場法規，打擊市場欺詐行為。。

中國《經濟日報》周六發表評論指，相對於老一輩投資者，一些年輕人對主動理財越來越感興趣。也因為其中夾雜進部分青年因素，理財市場出現了「飯圈化」現象，但將「飯圈文化」套用到需要理性、謹慎的投資理財領域，自然產生更多不確定性和非專業性。

大多數投資者缺乏理財意識

文章指，理財「飯圈化」成因之一，是內地大多數普通投資者缺乏金融知識和理財意識，面對層出不窮的理財產品與互聯網投資渠道，部分投資者的投資意願與技能存在「錯位」，對投資者財商教育的有效供給不足，供給匹配性沒有得到明顯改善。

另一原因是，作為基金投資主力軍的「90後」具有多元個性。部分年輕人跟風和聽從所謂專業人士的意見來進行決策，這種感性投資，既缺乏專業化、體系化的思維，也十

不要把雞蛋放在一個籃子裡

文章指，投資有一定的專業門檻，投資者需要具備基本的金融知識、理性的心態，應該對自己的資產情況有理性的判斷，既不要把雞蛋放在一個籃子裡，也不要盲目「追漲殺跌」，被所謂「明星投資經理」的光環迷住了眼睛，人云亦云，盲目跟風，完全無視投資市場潛藏的巨大風險，實不足取。

對此，監管部門要強化管理，健全投資市場法規，加大投資者風險教育，引導培養成熟理性的投資者，並依法打擊市場欺詐行為。

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編輯：區嘉俊