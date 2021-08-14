【調查報告】德勤: 44%中國受訪者認為WFH更困難 效率成最大問題

德勤發表最新一期《中國移動消費者調查》, 調查顯示有44%受訪者感到在家工作更困難, 甚至有2%認為困難很多。相反, 只有23%感到在家工作更方便，居家工作有助減少交通往返時間。有77%的受訪者認為效率成在家工作的最大問題。

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結果顯示，由於疫情封閉，出行受到限制，部分員工面臨了辦公地點的轉換，無法適應新的工作模式。因此大部分的員工認為在家工作使自己辦公的工作變得更加困難。遠端工作和溝通軟體似乎並沒有顯著説明提高員工的工作體驗。

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調查亦發現，內地人認為在家工作會拖累效率，在家工作遇到的問題，有77%與效率有關。當中有32%認為很難協調與每個人溝通的時間，有30%感到工作時間變長、也有29%的受訪者表示缺乏面對面溝通提升工作難度。而個別原因當中，最常見的是經常被家人打擾，比例高達42%，他們都認為在家工作的環境也不如辦公室安靜，以上這些原因都導致了大部分人覺得在家工作使工作更加困難。

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責任編輯：羅浩濂