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國泰上月載客量按年增26% 仍較疫情前水平跌98%

股樓投資 17:04 2021/08/14

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國泰航空（00293）公布，7月份載客54,092人次，較去年同月增加25.8％，但相比2019年7月疫情前的水平下跌98.4％。收入乘客千米數按年上升22.6％，但與2019年7月相比減少97.6％。乘客運載率上升5.1個百分點至28.5％，以可用座位千米數計算的運力雖增加0.7％，惟仍較2019年7月下跌92.9％。累計首7個月，載客人次較去年同期減少95.2％，運力下跌81.9％，而收入乘客千米數則下跌94.3％。

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顧客及商務總裁林紹波表示，集團7月份的客運運力按月輕微下跌3％。相對於2019年7月的疫情前水平，於月內僅營運7.1％的運力。7月份的客運需求仍有輕微改善，平均每日接載1745人次。集團在7月29日接載了2585名乘客，是今年迄今為止的單日新高。月內乘客運載率為28.5％，是過去12個月以來的新高。

貨運業務方面，國泰7月運載12.16萬公噸貨物及郵件，較去年同月增加19.1％，但與2019年7月相比減少28.4％。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升17.8％，但與2019年7月相比減少20.8％。運載率上升5.4個百分點至81.8％。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加10.1％，但與2019年7月相比減少38.9％。累計首七個月，載貨量較去年同期下跌12.7％，運力下跌26.7％，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌15.2％。

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撰文 : 李尚毅

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