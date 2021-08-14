【Google】Google Meet推新功能 每次會議最多可添加25位主持人 提供更多安全功能

疫情下令用綫上進行會議成不少公司的習慣, 日前Google Meet宣布推出多項新功能，包括允許用戶添加25個共同主持人，限制用戶分享屏幕功能等，讓使用者在舉行會議時變得方便。

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Google Meet將增加一系列新功能，讓用戶更加容易控制及舉行會議。不論付費或免費用戶，均可在會議中最多設定25個共同主持人，並同時擁有限制用戶分享屏幕、發送聊天訊息、設置靜音等控制權。不過, 被任命為共同主持人的人必須出席會議。

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與此同時，更新系統後，用家可以設定禁止匿名用戶進入會議，或選擇被邀請的用戶加入會議，亦為主機管理啟動管理員設置, 以確保會議的安全性。Google指，新功能將會在下週一（16日），於網頁版和Android系統推出，而iOS版本則會在8月30日推出。

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責任編輯：羅浩濂