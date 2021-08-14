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【內地科研】內地學院研發新型「親水」光敏劑 更有效為美白牙齒及除菌

環球政經 15:33 2021/08/14

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科技不斷進步，令市民大眾的生活得以提升。早前, 天津大學化工學院張雷及天津醫科大學口腔醫院張旭合作, 研發了一種新型光敏劑, 名為親水性原紫質, 而應用在治療牙齒上, 可有效清除牙冠上95%的變形鏈球菌生物膜。該研究成果發表於國際權威期刊《先進功能材料》。

傳歐盟擬統一電子產品充電器標準 Apple或需棄用Lightning接口 【下一頁

據新華社報導, 張雷表示，應用新型光敏劑的光動力牙科治療具無損牙齒美白和根除生物膜的雙重功效, 更可為牙齒美白，以及預防和治療生物膜誘發的牙菌斑、牙齒琺瑯質剝落及牙周炎等疾病提供便捷、安全和有效的方法。

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據介紹，香煙、有色食物和飲料的攝入均會導致牙齒變色。變色的牙齒為細菌滋生提供了營養，大量細菌在牙齒上聚集、增殖形成生物膜，從而導致牙菌斑、牙齒琺瑯質剝落和牙周炎等。而且這種生物膜一旦形成就非常難以清除。目前，光動力療法是一種新型化學漂白技術，其原理是光敏劑在分子氧存在的情況下被光激發産生活性氧。治療過程中可以通過精準調節光源、光敏劑位置和時間，按需生産活性氧，避免對正常組織造成損傷。

 

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責任編輯：羅浩濂

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