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【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅

理財智慧 14:45 2021/08/14

分享：

MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員，時薪80元，主要協助律師行向法庭及其他機構，存檔及派送文件，職位並沒有學歷要求。工作時間為星期一至五上午9時30分至下午1時，每週工作3天，職位亦有酌情性花紅。

詳情如下: 

    點擊圖片放大
    +7
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申請須知: 求職者可電郵(michelle@lawyermi.hk)履歷表給MICHELLE IP & CO. SOLICITOR。如要索取收集個人資料聲明, 請與葉女士(Tel:92531295)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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