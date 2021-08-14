【兼職筍工】時薪80元 MICHELLE IP & CO. SOLICITOR請兼職律師樓派遞文員 有酌情性花紅

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詳情如下:

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申請須知: 求職者可電郵(michelle@lawyermi.hk)履歷表給MICHELLE IP & CO. SOLICITOR。如要索取收集個人資料聲明, 請與葉女士(Tel:92531295)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂