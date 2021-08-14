【濠賭股】濠賭股大跌至「疫情價」　一文睇清上半年業績　券商列三大風險

濠賭股跌至「疫情價」，股價本季至今大跌2至3成，全面踏入熊市。濠賭股早前「炒通關」和「炒復甦」，但有券商認為因通關時間存不確定性，市場對博彩收入的預測未反映相關情況。適逢它們的上半年業績陸續公布，不妨先了解其業務表現，及行業面對的風險。

踏入第3季，金沙中國（01928）在短短個多月已累跌23％，銀河娛樂（00027）累跌21%，永利（01128）則累跌30％，澳博（00880）累跌25%，而上述股份已悉數公布上半年業績（數據見下表）。

濠賭股上半年業績

股份 金沙（01928） 銀娛（00027） 永利（01128） 澳博（00880） 收入 125.8億元（按年增91%） 106.6億元（按年增71%） 67.6億元（按年增70.5%） 52.2億元（按年增19.4%） 淨利潤 蝕29.6億元（去年同期蝕55.5億元） 9億元（去年蝕29億元） 蝕21.6億元（去年蝕39.2億元） 蝕14.7億元（去年蝕14.1億元） 經調整EBITDA 18.2億元（去年同期蝕19億元） 20億元（去年蝕11億元） 6.6億元（去年蝕14億元） 蝕5.1億元（去年蝕9.8億元） 市值 2035.4億元 2132.6億元 444.1億元 360.8億元

除澳博之外，另外三間上半年經調整EBITDA已經轉正，而銀娛是四間中唯一錄盈利。不過，基於賭場業務未完全復甦，券商計算估值時普遍展望至2022年，有券商認為，市場預測未反映通關不確定性，明年存在下行風險。

賭業面臨三大風險

瑞信早前列出賭業復甦面臨的三大風險，第一是復甦時間存不確定性。由於內地對疫情「零容忍」，一旦發現個案旋即進行封區及檢測，令澳門賭業的復甦進度直接受影響。

二是監管政策影響的幅度，澳門賭場高端和中場需求目前亦受邊境政策、內地遏抑跨境賭博等因素影響。三是隨著客源由賭客轉為休閒旅遊，限制利潤增長，亦會令復甦受限。

瑞信認為，全面開關的時間仍不確定，或要拖至明年，而現時市場對博彩收入的預測，尚未反映相關情況，明年行業或存在下行風險。

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編輯：區嘉俊