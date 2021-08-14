英超再讓球迷入場 賓福特擊敗阿仙奴

英格蘭超級聯賽新一季正式揭幕，再次容許球迷入場觀戰。升班馬賓福特一鳴驚人，成功以穩守突擊的戰術，主場2比0擊敗阿仙奴，為球隊74年來首次亮相頂級聯賽打響頭炮。

英國上月全面解封，象徵英國進入與新冠病毒共存的時代，英超等大型體育賽事亦重新讓球迷入場。賓福特（Brentford）首次升上英超，而且主場僅可容納1.65萬人，自然全場爆滿。

雖然英超賽會要求，入場球迷需要已完成接種新冠疫苗，或持有有效的新冠病毒陰性檢測證明，但同時希望各支球隊，全力維護安全的同時，盡量減少球迷入場的阻礙。此外，球迷於室內時須戴上口罩，並與他人保持合適的社交距離。

因此，不同球會對相關要求的演繹有不同做法。有指「疫苗護照」僅適用於2萬人以上的球場，並且於10月底才推出；又有指球場工作人員只會隨機檢查球迷的疫苗接種或檢測證明。

阿仙奴（Arsenal）於這場揭幕戰全場控球佔優，但無法撕破賓福特的穩健防線，反被賓福特兩次突擊攻破大間。上半場22分鐘，賓福特憑沙治卡洛斯（Sergi Canos）先開紀錄，下半場28分鐘再憑一次「手榴彈」戰術，由基斯甸洛加特（Christian Norgaard）門前撞入。

賓福特於英超揭幕戰的盛況

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責任編輯：嚴智勇