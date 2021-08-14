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【香港科創】科技園公司夥拍英邁 支援初創拓展夥伴網絡 邁向國際市場

理財智慧 13:52 2021/08/14

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香港科技園公司與環球技術分銷及服務供應商英邁合作，發掘高潛力的科學園園區公司，為科技初創在進入市場及分銷方面提供支援，並訂立分銷協議，協助初創擴張其業務規模。通過是次合作，AI機械人初創博歌科技有限公司（Robocore）成首例，繼而擴大其香港及海外的銷售網絡，並獲得與英邁的分銷夥伴及系統整合商合作的機會。

【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊歎板燒雞腿飽超值套餐再登場 仲有26歎中杯裝粉紅教主 【下一頁

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司與英邁的策略合作，可協助初創應對現時面對的一大挑戰，分別是分銷及落地市場的能力。透過連結園區公司與國際科技分銷及供應商，共同為這些具潛力的初創開創區內以至全球層面的機遇，進一步推動本地創科生態圈的發展。

【兼職筍工】金馬公司請兼職倉務員 時薪58元至70元 需1年經驗 【下一頁

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透過科技園公司與英邁的合作，成功配對的初創將會獲得三大層面的支援，包括探索（Explore）、完善方案（Fulfillment）及分銷（Distribution）。在探索層面，科技園公司與英邁將挑選具共同行銷及建構方案能力的分銷夥伴，與初創攜手探索合作。初創亦會獲得完善方案的機會，與分銷夥伴、系統整合商及技術夥伴共商聯繫合作。初創亦有機會與系統整合商及技術供應商合作，共同開發方案以迎合更多元化的客戶需求。而在分銷方面，初創將得以提升其市場覆蓋及發展潛力，透過英邁遍布全球的分銷夥伴網絡，在共同銷售、市場推廣及業務拓展等方面獲得支援。

 

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責任編輯：羅浩濂

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